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Происшествия

Собаку застрелил на глазах у детей житель Алтая из-за нескольких куриц

В Алтайском крае мужчина застрелил соседскую собаку, напавшую на куриц, отказавшись от возмещения ущерба, сообщает «Инцидент Барнаул».

Житель алтайского села застрелил собаку.
Житель алтайского села застрелил собаку.
vk.com/incident22.

Инцидент со стрельбой произошел в субботу днем, 25 сентября, в селе Санниково.

Хозяйка собаки рассказала, что соседу не помешали даже дети, ставшие очевидцами расправы.

«Конфликт произошел из-за нескольких побитых кур, которые находились на свободном выгуле. Возместить ущерб мы были не против, но сосед был просто в ярости и убил нашу собаку», — отметила женщина.

По ее словам, теперь «у детей истерика и стресс».

Семья хочет наказать убийцу любимого животного. В произошедшем разбирается полиция.

Ранее на 3 года осудили сибирячку, пытавшуюся на глазах у детей разорвать выжившего после падения котенка.

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