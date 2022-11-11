Собчак назвали владелицей связанного с вымогательством денег Telegram-канала

Бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский заявил, что Собчак владеет Telegram-каналом «Тушите свет». Об этом пишет Baza .

Напомним, бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского задержали по делу о вымогательстве через Telegram-канал «Тушите свет». Вместе с ним задержали администратора канала Тамерлана Бигаева.

Оба они в своих показаниях рассказали, что Ксения Собчак владеет «Тушите свет». По их словам, они также должны были размещать материалы по заданиям Собчак и выполнять ее заявки.

Сама Ксения заявляла, что никакого отношения к каналу не имеет. Ранее она проходила подозреваемой по этому делу. Однако затем подозрения сняли и сделали ее свидетельницей.