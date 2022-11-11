11 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Собчак назвали владелицей связанного с вымогательством денег Telegram-канала

Бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский заявил, что Собчак владеет Telegram-каналом «Тушите свет». Об этом пишет Baza.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
Скриншот из видео "Осторожно:новости"

Напомним, бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского задержали по делу о вымогательстве через Telegram-канал «Тушите свет». Вместе с ним задержали администратора канала Тамерлана Бигаева.

Оба они в своих показаниях рассказали, что Ксения Собчак владеет «Тушите свет». По их словам, они также должны были размещать материалы по заданиям Собчак и выполнять ее заявки.

Сама Ксения заявляла, что никакого отношения к каналу не имеет. Ранее она проходила подозреваемой по этому делу. Однако затем подозрения сняли и сделали ее свидетельницей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость