Собчак вызвали в Сочи на очную ставку с водителем

Следователи МВД России вручили повестку телеведущей Ксении Собчак для проведения очной ставки с водителем машины, на которой она ехала в Сочи, сообщает «МВД Медиа».

Теперь она должна явиться в Следственное управление УВД по Сочи для проведения других следственных действий. Для установления обстоятельств аварии, которые могут стать доказательствами, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку с водителем автомобиля Mercedes, пишет polit.ru.

Что произошло

Смертельное ДТП произошло 9 октября на трассе Адлер — Альпинка. Водитель автомобиля Mercedes S 500, в котором ехала Собчак, вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. В результате погибла пассажирка последней машины, а водитель и еще одна пассажирка этой иномарки получили травмы.

После аварии Собчак уехала в аэропорт.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в „Зуме“, есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагала госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела», — сообщила впоследствии Собчак.

Скорую пострадавшим вызвали другие водители, которые остановились на дороге.

Адлерский районный суд Сочи 11 октября отправил под домашний арест водителя Собчак, который устроил смертельное ДТП.

Телеведущая Ксения Собчак прошла медицинское освидетельствование в клинике «Лапино» после смертельной аварии в Сочи.