Собчак и еще два десятка журналистов задержали у здания ФСБ

Телеведущую Ксению Собчак и других журналистов задержали у здания ФСБ в Москве, сообщила « Медуза ». Там вечером 7 июля проходили одиночные пикеты в поддержку задержанного бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

Задержание Ксении Собчак на акции в поддержку Ивана Сафронова.

Собчак была одета в футболку с надписью «Свободу Ивану Сафронову».

«Когда вели Собчак, толкнули журналистку „МБХ-медиа“ Анастасию Ольшанскую, она ударилась головой. Полиция вызвала ей скорую», — пишет «Медуза». Предварительный диагноз — сотрясение мозга.

Также задержали журналистку «Ведомостей» Дарью Коржову, активиста Алексея Андреева, журналистку «Таких Дел» Анастасию Платонову, руководителя издания Baza Никиту Могутина, Марию Баронову из RT, спецкора «Медузы» Лилию Яппарову и многих других. Всего, по данным издания, около 20 человек.

На журналистку «Коммерсанта» Киру Дюрягину, которую задержали одной из первых, составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения пикетирования).

Член СПЧ Николай Сванидзе назвал действия полиции незаконными, потому что одиночный пикет нельзя считать массовым мероприятием.

«Действия полиции никак нельзя оценить, кроме как плохо. Я не понимаю, почему задерживают за одиночные пикеты, ведь они разрешены законом. Если задерживают за одиночные пикеты — это чистый произвол», — цитирует его «Коммерсант».

Также стало известно, что Ивана Сафронова арестовали на два месяца.

Напомним, его обвиняют в госизмене.