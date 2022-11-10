10 ноября
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Происшествия

Собственную домашнюю нарколабораторию организовал мужчина из сибирского города

В Новосибирской области в Тогучинском районе 30-летний местный житель организовал нарколабораторию в садовом обществе, сообщают «КП-Новосибирск» в УФСБ по НСО.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

«В дачном доме подозреваемого изъяли более 1,5 кг мефедрона, более 2,2 тонн запрещенных к свободному обороту прекурсоров, а также 10 литров вещества, содержащего наркотические средства, и лабораторное оборудование», — уточняют в ведомстве.

Наркотики сибиряк распространял в интернете по всей Сибири.

Возбуждено уголовное дело за производство и сбыт синтетики в особо крупном размере.

Мужчина задержан и отправлен в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что более 7 кг запрещенных веществ изъяли у наркокурьеров сразу в трех регионах.

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