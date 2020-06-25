Соловьев рассказал подробности ЧП перед парадом на Красной площади

«Ему показалось, что его облучают из машины, которая стояла рядом, что за ним следят. Вот он решил разбить стекло этой машины. Он был в исторической части парада, поэтому был вооружен не автоматом, а карабином. Вот нанес два удара по стеклу», — рассказал Соловьев.
Молодого человека, по словам журналиста, в ближайшее время отправят на медицинское освидетельствование, пишет ura.ru.
24 июня сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили серьезное ЧП во время парада Победы в Москве.
По их требованию из парадного расчета в резерв в последний момент был выведен солдат-срочник. Из-за этого молодой человек устроил провокацию.
Он начал кричать, что ненавидит сотрудников ФСБ и разбил стекла служебной машины.