Соловьев рассказал подробности ЧП перед парадом на Красной площади

«Ему показалось, что его облучают из машины, которая стояла рядом, что за ним следят. Вот он решил разбить стекло этой машины. Он был в исторической части парада, поэтому был вооружен не автоматом, а карабином. Вот нанес два удара по стеклу», — рассказал Соловьев.