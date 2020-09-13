Соловьев резко высказался по делу Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире шоу « Соловьев LIVE » раскритиковал актера Ивана Охлобыстина за то, что он не помог своему другу Михаилу Ефремову, пишет РИА Новости. Также Соловьев назвал виновника громкой аварии «ничтожеством» и «наркоманом».

Телеведущий отметил, что считает Охлобыстина замечательным актером и очень хорошим человеком, но не понимает, как тот мог пропустить «разложение личности» Ефремова.

«Ну ведь нельзя не заметить, как тот человек, которого Охлобыстин знал и с которым он дружил, превратился в чудовище, которое пьяным село за руль и убило совершенно невиновного человека», — сказал Соловьев.

Также он считает «соучастниками» преступления все окружение осужденного артиста, которые «его отмазывали» и «делали вид, что все нормально».

Соловьев считает, что Ефремов не сделал для себя никаких выводов после трагедии.

«Но Ефремов же опять говорит, что виноват Пашаев. Он не говорит, что это он виноват, потому что он человека убил. У него так и нет никакого раскаяния, у него нет боли, у него нет сочувствия. Он же человека убил. А ему наплевать», — цитирует ведущего mignews.com.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к 8 годам колонии общего режима.

Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой».

Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.