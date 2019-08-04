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Происшествия

Соседка затопила мастерскую Никаса Сафронова с 200 полотнами

Соседка, живущая над московским живописцем Никасом Сафроновым, забыла выключить воду. В итоге мастерская художника оказалась затопленной.

Выставка Никаса Сафронова в Барнауле.
Выставка Никаса Сафронова в Барнауле.
Анна Зайкова

Большая часть из 200 картин «плавала в воде несколько часов», сообщает «Интерфакс».

Предполагаемый ущерб оценивается в «десятки миллионов рублей», но никаких комментариев о возможной судебной тяжбе нет, пишет «Росбалт».

Открытие выставки Никаса Сафронова планировалось на 19 сентября. Однако в связи с произошедшим коммунальным ЧП теперь неизвестно, состоится ли она.

«Ну, а если так получилось — это информационный повод, к которому он так всегда стремится. Я думаю, что это для него даже к лучшему», — поделился мнением с bfm.ru искусствовед и коллекционер Сергей Подстаницкий.

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