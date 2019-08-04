Соседка затопила мастерскую Никаса Сафронова с 200 полотнами

Большая часть из 200 картин «плавала в воде несколько часов», сообщает «Интерфакс».

Предполагаемый ущерб оценивается в «десятки миллионов рублей», но никаких комментариев о возможной судебной тяжбе нет, пишет «Росбалт».

Открытие выставки Никаса Сафронова планировалось на 19 сентября. Однако в связи с произошедшим коммунальным ЧП теперь неизвестно, состоится ли она.