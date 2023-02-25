Сошедший с крыши снег расплющил два автомобиля в Сибири

Снежная масса 24 февраля сошла с крыши дома в центре Новосибирска, смяв две машины, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В обед снег с многоэтажки на Чаплыгина расплющил легковушки и повредил третью машину.

«У меня муж в одном из автомобилей сидел час назад. Если бы снег сошел чуть раньше, был бы труп» — делится ужасающими подробностями жительница дома.

Хозяева квартир также жалуются, что закрепленная за домом УК «Уют» ни разу за зиму не очищала кровлю.

Владельцы уничтоженных автомобилей обратились в полицию.

На месте схода лавины все еще висит кусок железного ограждению и в любой момент может рухнуть.

Ранее лавина снега рухнула на припаркованную иномарку в центре Барнаула.