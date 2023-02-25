Сошедший с крыши снег расплющил два автомобиля в Сибири

В обед снег с многоэтажки на Чаплыгина расплющил легковушки и повредил третью машину.
«У меня муж в одном из автомобилей сидел час назад. Если бы снег сошел чуть раньше, был бы труп» — делится ужасающими подробностями жительница дома.
Хозяева квартир также жалуются, что закрепленная за домом УК «Уют» ни разу за зиму не очищала кровлю.
Владельцы уничтоженных автомобилей обратились в полицию.
На месте схода лавины все еще висит кусок железного ограждению и в любой момент может рухнуть.
Ранее лавина снега рухнула на припаркованную иномарку в центре Барнаула.