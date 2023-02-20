В Барнауле обезопасят крыши домов от случайного схода снега

В Барнауле на неделе с 20 по 26 февраля ожидают плюсовые температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщил начальник управления по делам ГОЧС Владимир Драчев на еженедельном аппаратном совещании.
В связи с этим глава города Вчеслав Франк поручил взять на особый контроль подготовку к весеннему периоду.
Кровель домов очистят от наледи, чтобы предупредить случайный сход снега. Снег продолжат вывозить с городских дорог, дворов, тротуаров. Также, отметил Франк, необходимо провести работу в рамках плана противопаводковых мероприятий.
Ранее стало известно, когда тепло придет в Алтайский край.