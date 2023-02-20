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Жизнь

В Барнауле обезопасят крыши домов от случайного схода снега

На неделе с 20 по 26 февраля в Барнауле ожидают потепление вплоть до плюсовых температур. В связи с этим в администрации города подняли вопрос о безопасности граждан в весенний период. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Еженедельное аппаратное совещание
Еженедельное аппаратное совещание
Мэрия Барнаула

В Барнауле на неделе с 20 по 26 февраля ожидают плюсовые температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщил начальник управления по делам ГОЧС Владимир Драчев на еженедельном аппаратном совещании.

В связи с этим глава города Вчеслав Франк поручил взять на особый контроль подготовку к весеннему периоду.

Кровель домов очистят от наледи, чтобы предупредить случайный сход снега. Снег продолжат вывозить с городских дорог, дворов, тротуаров. Также, отметил Франк, необходимо провести работу в рамках плана противопаводковых мероприятий.

Ранее стало известно, когда тепло придет в Алтайский край.

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