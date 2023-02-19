Скорое потепление пообещали синоптики Алтайского края. Погода 19 февраля

Весна неслышными шагами приближается к Алтайскому краю. Мороз еще стоит по ночам, но днем согревает яркое солнце. Региональный гидрометцентр сообщил , какой будет погода 19 февраля.

Погода в Алтайском крае

Морозец, который стоял ночью 18 февраля, начнет постепенно спадать 19 февраля. Ночью столбики термометров покажут −12…−17 градусов.

Днем температура поднимется до −4…−9 градусов, а в предгорьях ожидают даже плюсовую температуру — до +2 градусов. На большей части территории ожидают небольшой снег.

Ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Оттепель. СС0

Погода в Барнауле

Ночью 19 февраля ожидают потепление до −12…−14 градусов. Утром от этого морозца не останется следа — температура составит −4…−6 градусов.

Возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.