20 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Небольшой снег и морозец. Погода 20 февраля в Алтайском крае

На территории края ожидают небольшой снег и ночной морозец. В алтайском гидрометцентре рассказали, какая погода будет 20 февраля.

Зима в Барнауле. Иней.
Зима в Барнауле. Иней.
"Барнаул 22"

Погода в Алтайском крае

Ночью температура опустится до −15…−20 градусов, местами столбики термометров покажут −9…−14 градусов. Возможен небольшой ночной снегопад. Ветер южный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем потеплеет до −3…−8 градусов, по югу ожидают плюсовую температуру до +2. В утренние часы вероятны изморозь и туман. В течение дня в некоторых местах может выпасть снег.

Ветер южный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью в Барнауле составит −15…−17 градусов. В начале ночи можно наблюдать за небольшим снегом. Ветер южный, 2−7 м/с.

Днем потеплеет до −4…−6 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер южный, 4−9 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость