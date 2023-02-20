Небольшой снег и морозец. Погода 20 февраля в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Ночью температура опустится до −15…−20 градусов, местами столбики термометров покажут −9…−14 градусов. Возможен небольшой ночной снегопад. Ветер южный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем потеплеет до −3…−8 градусов, по югу ожидают плюсовую температуру до +2. В утренние часы вероятны изморозь и туман. В течение дня в некоторых местах может выпасть снег.
Ветер южный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью в Барнауле составит −15…−17 градусов. В начале ночи можно наблюдать за небольшим снегом. Ветер южный, 2−7 м/с.
Днем потеплеет до −4…−6 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер южный, 4−9 м/с.