17 февраля
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Жизнь

Холодные ночи и теплые дни. Погода на выходных в Алтайском крае

Морозы ночью и теплое солнце днем передают синоптики Алтайского края на выходных.

Иней. Птицы мерзнут зимой.
Иней. Птицы мерзнут зимой.
СС0

Погода в Алтайском крае 18−19 февраля

Температура ночью 18 февраля составит −19…−24 градусов, возможно похолодание в некоторых местах до -29 градусов. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с.

Утром станет значительное теплее — −5…−10 градусов, а в предгорьях ожидают плюсовую температуру до +1 градуса. День пройдет преимущественно без осадков, хотя по западу возможен небольшой снег. В утренние часы можно наблюдать изморозь.

Ветер юго-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

19 февраля мороз начнет постепенно спадать, и ночью столбики термометров покажут −12…−17 градусов. Днем температура поднимется до −4…−9 градусов, а в предгорьях — −3…+2 градуса. На большей части территории ожидают небольшой снег.

Ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Фонарь в снегу. Зима.
Фонарь в снегу. Зима.
СС0

Погода в Барнауле 18−19 февраля

В Барнауле температура ночью 18 февраля опустится до −21…−23 градусов. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с.

Утром столбики термометров покажут −6…−8 градусов. Вероятна изморозь, в остальном же осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

19 февраля ночью ожидают потепление до −12…−14 градусов. Утром от этого морозца не останется следа — температура составит −4…−6 градусов. Вероятен небольшой снег. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

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