Утренний мороз не отступает: о погоде на Алтае рассказали синоптики

В ночные и утренние часы местами изморозь, туман ожидаются 16 февраля в Алтайском крае, следует из сообщения Алтайского гидрометцентра.

Утром температура воздуха в регионе — до минус 26 градусов. Теплее будет на юге края — до минус 17. По югу местами прогнозируют небольшой снег.

Днем в регионе заметно потеплеет — до минус 13 градусов.

В Барнауле утром температура воздуха дойдет до отметки минус 25 градусов, а днем — минус 11.

По-прежнему непростая ситуация с загрязнением воздуха. В Барнауле и Бийске продолжает действовать режим «черного неба». Это когда метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Ранее почему на Алтае меняется климат и наступают пустыни, рассказал специалист.