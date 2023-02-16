16 февраля
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Жизнь

Утренний мороз не отступает: о погоде на Алтае рассказали синоптики

В ночные и утренние часы местами изморозь, туман ожидаются 16 февраля в Алтайском крае, следует из сообщения Алтайского гидрометцентра.

Зима, погода, снег, мороз.
Зима, погода, снег, мороз.
открытые источники (CC0)

Утром температура воздуха в регионе — до минус 26 градусов. Теплее будет на юге края — до минус 17. По югу местами прогнозируют небольшой снег.

Днем в регионе заметно потеплеет — до минус 13 градусов.

В Барнауле утром температура воздуха дойдет до отметки минус 25 градусов, а днем — минус 11.

По-прежнему непростая ситуация с загрязнением воздуха. В Барнауле и Бийске продолжает действовать режим «черного неба». Это когда метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Ранее почему на Алтае меняется климат и наступают пустыни, рассказал специалист.

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