26 октября
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Жизнь

Аномально тепло или рекордно холодно? О прогнозах на предстоящую зиму рассказал климатолог

Изменение климата ведет к непредсказуемости погодных явлений. Об этом радио Sputnik сообщает ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

Зима, погода, снег, мороз.
Зима, погода, снег, мороз.
открытые источники (CC0)

На температуру воздуха предстоящей зимой будут влиять два тренда.

С точки зрения глобального потепления, зимы становятся более теплыми. В Московском регионе в последние годы часто прослеживаются постоянные оттепели и слякость.

Другой климатический тренд уравновешивает влияние глобального потепления на температуру воздуха зимой.

Климатический тренд связан с ослабеванием сложной системы течений в Северной Атлантике, как океанических, так и воздушных, частью которой является Гольфстрим. В Европе эта система течений создает благоприятный климат.

В последнее время она ослабевает, что приводит к тревожным холодным аномалиям.

«Эти климатические тенденции пересекаются и дополняют друг друга. Может случиться так, что тренд на ослабление Гольфстрима станет доминирующим именно этой зимой, и несмотря на глобальное потепление, мы можем получить рекордные холода», — заключает климатолог.

Ранее, дождь, снег, +12. Зима нагрянула в Алтайский край, но не задержится.

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