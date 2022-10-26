Аномально тепло или рекордно холодно? О прогнозах на предстоящую зиму рассказал климатолог

Изменение климата ведет к непредсказуемости погодных явлений. Об этом радио Sputnik сообщает ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

На температуру воздуха предстоящей зимой будут влиять два тренда.

С точки зрения глобального потепления, зимы становятся более теплыми. В Московском регионе в последние годы часто прослеживаются постоянные оттепели и слякость.

Другой климатический тренд уравновешивает влияние глобального потепления на температуру воздуха зимой.

Климатический тренд связан с ослабеванием сложной системы течений в Северной Атлантике, как океанических, так и воздушных, частью которой является Гольфстрим. В Европе эта система течений создает благоприятный климат.

В последнее время она ослабевает, что приводит к тревожным холодным аномалиям.

«Эти климатические тенденции пересекаются и дополняют друг друга. Может случиться так, что тренд на ослабление Гольфстрима станет доминирующим именно этой зимой, и несмотря на глобальное потепление, мы можем получить рекордные холода», — заключает климатолог.

Ранее, дождь, снег, +12. Зима нагрянула в Алтайский край, но не задержится.