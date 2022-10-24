24 октября
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Жизнь

Дождь, снег, +12. Зима нагрянула в Алтайский край, но не задержится

В Алтайском крае второй раз за осень лег снег. Надолго ли пришли холода и какая погода будет 25−27 октября, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Снег выпал в Барнауле и Алтайском крае 24.10.2022.
Снег выпал в Барнауле и Алтайском крае 24.10.2022.
Altapress.ru

Погода в Алтайском крае 25−27 октября

Ночью 25 октября в Алтайском крае ожидается температура −2…−7 (в предгорьях до -12) градусов, а днем +3…+8 градусов. Утром возможен туман, а на дорогах обещают гололед. Ветер будет юго-западный, 2−7 (местами до 12) м/с.

Ночью 26 октября в регионе вероятны −1…−6 (местами до -11) градусов, а днем +7…+12 градусов. К вечеру прогнозируют небольшой дождь.

Ночью 27 октября градусник покажет в Алтайском крае 0…+5 (местами до -5) градусов, а днем +7…+12 (по северо-западу +1…+6) градусов. В некоторых районах пройдут умеренные дожди, местами — с мокрым снегом.

Снег выпал в Барнауле и Алтайском крае 24.10.2022.
Снег выпал в Барнауле и Алтайском крае 24.10.2022.
Altapress.ru

Погода в Барнауле 25−27 октября

Ночью 25 октября Барнауле возможны −4…−6 градусов, а днем потеплеет до +4…+6 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков, но на дорогах установится гололед. Ветер будет юго-западный, 2−7 м/с.

Ночью 26 октября в краевой столице вероятны −3…−5 градусов. Днем температура задержится на отметке +7…+9 градусов. Осадков также не предвидится.

Ночью 27 октября в Барнауле установятся 0…+2 градусов, а днем +7…+9 градусов. Временами синоптики обещают дождь.

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