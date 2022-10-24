Снег снова лег в Алтайском крае и Барнауле, не дождавшись зимы. Он выпал 24 октября. Холодные белоснежные улицы — в большом фоторепортаже altapress.ru.

Снег выпал в Барнауле и Алтайском крае 24.10.2022.

Осень еще не закончилось, а доставать щетки с лопатами пора. Дороги засыпало мокрым снегом, он накрыл автомобили и прилипает к обуви.

Местами уже появился лед: можно надевать коньки и кататься. А где-то снежинки превратились в лужи и забавно смешались с грязью.

Снежные ковры устелили дворы и крыши зданий. Памятники архитектуры выглядят как в сказке: загадочные, слегка мрачные, но при этом — празднично-новогодние.

Элеватор, перекрашенный в желто-зеленый цвет, смотрится по-детски весело. Его яркий фасад хорошо выделяется на фоне «зимнего» частного сектора.

Собака, скромно сидящая у барнаульского Небоскреба, приоделась в прелестную белую кепку. Растения будто подержали в морозилке.

Снег выпал в Барнауле и Алтайском крае 24.10.2022 . Altapress.ru Снег выпал в Барнауле и Алтайском крае 24.10.2022 . Altapress.ru Снег выпал в Барнауле и Алтайском крае 24.10.2022 . Altapress.ru Снег выпал в Барнауле и Алтайском крае 24.10.2022 . Altapress.ru Снег выпал в Барнауле и Алтайском крае 24.10.2022 . Altapress.ru

Утром краевая столица встала в девятибалльных пробках. Движение сковало, есть аварии.

Но зато мы сняли на видео хоровод снежинок. В ночном небе они особенно прекрасны. Ну, а как порадовались собаки!

Кстати, этой осенью снег хлопьями выпал в регионе не впервые. Он удивил жителей 29 сентября. Завораживающие фото — в нашей подборке.

Когда на Алтай окончательно придет зима, ранее рассказала эксперт регионального ЦГМС.