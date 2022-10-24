Осень еще не закончилось, а доставать щетки с лопатами пора. Дороги засыпало мокрым снегом, он накрыл автомобили и прилипает к обуви.
Местами уже появился лед: можно надевать коньки и кататься. А где-то снежинки превратились в лужи и забавно смешались с грязью.
Снежные ковры устелили дворы и крыши зданий. Памятники архитектуры выглядят как в сказке: загадочные, слегка мрачные, но при этом — празднично-новогодние.
Элеватор, перекрашенный в желто-зеленый цвет, смотрится по-детски весело. Его яркий фасад хорошо выделяется на фоне «зимнего» частного сектора.
Собака, скромно сидящая у барнаульского Небоскреба, приоделась в прелестную белую кепку. Растения будто подержали в морозилке.
Утром краевая столица встала в девятибалльных пробках. Движение сковало, есть аварии.
Но зато мы сняли на видео хоровод снежинок. В ночном небе они особенно прекрасны. Ну, а как порадовались собаки!
Кстати, этой осенью снег хлопьями выпал в регионе не впервые. Он удивил жителей 29 сентября. Завораживающие фото — в нашей подборке.
Когда на Алтай окончательно придет зима, ранее рассказала эксперт регионального ЦГМС.