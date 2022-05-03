Зарплата и климат. Почему жители Алтайского края уезжают из региона

45% жителей Алтайского края хотели бы переехать в другой регион, пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на службу исследований hh.ru. Ради более высокой зарплаты на переезд готовы 51% жителей Алтайского края, это первый по важности фактор, и его значимость выше, чем для жителей России, в целом (44%).

Во вторую очередь при выборе региона для переезда соискатели обращают внимание на комфортную городскую среду, которая включает в себя развитую транспортную инфраструктуру, качественную работу коммунальных служб, широкие возможности досуга, низкий уровень преступности и т.д. Этот фактор отметила половина респондентов (50%). Причем, для жителей региона он также более значимый, чем для россиян в целом (44%).

На третьем месте — комфортные климатические условия и хорошая экология (45% по Алтайскому краю, по России — 40%).

Далее важные критерии выбора региона для релокации распределились так:

наличие работы по профессии в регионе ( 27% - Алтайский край , 28% - Россия),

27% - Алтайский край 28% - Россия), возможность трудоустроиться в компании-лидеры своих рынков ( 26% - Алтайский край , 28% - Россия),

26% - Алтайский край 28% - Россия), наличие знакомств , друзей , родственников в регионе ( 19% - Алтайский край , 21% - Россия).

Минимально влияют на выбор региона более развитая системы здравоохранения и наличие ведущих университетов и научных центров (по 9% в Алтайском крае и России).

Среди других факторов: большие возможности, другой уклад жизни, скорость жизни, близость к Европе, жизнь у моря, детская мечта, семейные обстоятельства и вынужденная смена обстановки.