Зарплата и климат. Почему жители Алтайского края уезжают из региона

Во вторую очередь при выборе региона для переезда соискатели обращают внимание на комфортную городскую среду, которая включает в себя развитую транспортную инфраструктуру, качественную работу коммунальных служб, широкие возможности досуга, низкий уровень преступности и т.д. Этот фактор отметила половина респондентов (50%). Причем, для жителей региона он также более значимый, чем для россиян в целом (44%).
На третьем месте — комфортные климатические условия и хорошая экология (45% по Алтайскому краю, по России — 40%).
Далее важные критерии выбора региона для релокации распределились так:
- наличие работы по профессии в регионе (27% - Алтайский край, 28% - Россия),
- возможность трудоустроиться в компании-лидеры своих рынков (26% - Алтайский край, 28% - Россия),
- наличие знакомств, друзей, родственников в регионе (19% - Алтайский край, 21% - Россия).
Минимально влияют на выбор региона более развитая системы здравоохранения и наличие ведущих университетов и научных центров (по 9% в Алтайском крае и России).
Среди других факторов: большие возможности, другой уклад жизни, скорость жизни, близость к Европе, жизнь у моря, детская мечта, семейные обстоятельства и вынужденная смена обстановки.