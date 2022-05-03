3 мая
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Жизнь

Зарплата и климат. Почему жители Алтайского края уезжают из региона

45% жителей Алтайского края хотели бы переехать в другой регион, пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на службу исследований hh.ru. Ради более высокой зарплаты на переезд готовы 51% жителей Алтайского края, это первый по важности фактор, и его значимость выше, чем для жителей России, в целом (44%).

Парад кораблей 1 мая 2022 года
Парад кораблей 1 мая 2022 года
Анна Зайкова

Во вторую очередь при выборе региона для переезда соискатели обращают внимание на комфортную городскую среду, которая включает в себя развитую транспортную инфраструктуру, качественную работу коммунальных служб, широкие возможности досуга, низкий уровень преступности и т.д. Этот фактор отметила половина респондентов (50%). Причем, для жителей региона он также более значимый, чем для россиян в целом (44%).

На третьем месте — комфортные климатические условия и хорошая экология (45% по Алтайскому краю, по России — 40%).

Далее важные критерии выбора региона для релокации распределились так:

  • наличие работы по профессии в регионе (27% - Алтайский край, 28% - Россия),
  • возможность трудоустроиться в компании-лидеры своих рынков (26% - Алтайский край, 28% - Россия),
  • наличие знакомств, друзей, родственников в регионе (19% - Алтайский край, 21% - Россия).

Минимально влияют на выбор региона более развитая системы здравоохранения и наличие ведущих университетов и научных центров (по 9% в Алтайском крае и России).

Среди других факторов: большие возможности, другой уклад жизни, скорость жизни, близость к Европе, жизнь у моря, детская мечта, семейные обстоятельства и вынужденная смена обстановки.

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