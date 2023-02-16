16 февраля
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Жизнь

Грузовиками и ковшами. Как чистят тротуары от снега в Барнауле

В Барнауле продолжают очищать тротуары от снега и наледи в плановом режиме. Снег вывозят грузовиками. Фотографиями поделились корреспондент altapress.ru и мэрия Барнаула.

Как чистят снег в Барнауле
Как чистят снег в Барнауле
Предоставлено altapress.ru

По данным мэрии Барнаула, в городе трудятся трактора, мини-погрузчики, вакуумно-подметальные машины и более 140 дорожных рабочих «Автодорстроя».

Как чистят снег в Барнауле
Как чистят снег в Барнауле
Предоставлено altapress.ru
Как чистят снег в Барнауле
Как чистят снег в Барнауле
Предоставлено altapress.ru
Как чистят снег в Барнауле
Как чистят снег в Барнауле
Предоставлено altapress.ru
Как чистят снег в Барнауле
Как чистят снег в Барнауле
Предоставлено altapress.ru

Работы идут во всех района Барнаула. Зимой дорожные рабочие обслуживают 250 тротуаров. С начала зимнего сезона для посыпки использовали более 632 тонн песка.

Ранее в селе у Барнаула после чистки снега пропал тротуар. Жительница села Лебяжье посетовала на отсутствие пешеходных дорожек — после расчистки дорог из попросту завалило снегом. Не расчищен снег и у пешеходных переходов.

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