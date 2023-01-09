Там на невидимых дорожках. В селе у Барнаула после чистки снега пропал тротуар

Женщина задается вопросом, куда деваться пешеходам после такой уборки.
«Ужасная обстановка с пешеходными переходами. На минуточку, один из переходов ведет к школе, второй — к администрации. В связи с чем резонный вопрос: как дети должны в школу ходить? По воздуху летать? Или идти по и без того узкой проезжей части и подвергаться опасности?», — пишет жительница в Инцидент Барнаул.
Также она отметила, что снегом завален и пандус, ведущий в здание администрации села.
В комментариях к посту подписчики отметили, что в таком состоянии и «весь Барнаул». «Согласна с автором, живём за Лебяжье, еду и каждый раз вижу людей, которые идут по дороге — а как и где им еще ходить?», — отметила одна из комментаторов.
Ранее в Бийске жители пожаловались на трамвайное управление, которое скидывает снег с рельс к частным домам.
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