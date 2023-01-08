8 января
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Жизнь

Пешеходы против трамвайщиков. В Бийске жители жалуются на оставленный около рельс снег

В сообществе «Инцидент Бийск» развернулась жаркая полемика. Поводом стали фотографии оставленного у трамвайных рельс снега. Жители пишут о том, что так происходит постоянно и призывают трамвайное управление убрать «срач».

Неубранный снег в Бийске.
Неубранный снег в Бийске.
https://vk.com/incident_22

«Когда уже Бийское трамвайное управление начнет срач за собой убирать? Из года в год одно и то же. Люди и так мучаются, кидают мокрый снег, а тут еще и за ними убирай. Пусть трактор пускают, чтоб убирал за ними. Бессовестные!» — сообщается в группе.

Надо сказать, что позицию автора разделяют далеко не все. Некоторые комментаторы говорят о том, что жители сами портят жизнь трамвайщикам, откидывая снег на рельсы со своих участков.

«Весь город завалило снегом. Кругом кучи и сугробы. И что теперь, каждому жалобу писать?» — недоумевают бийчане.

Напомним, весной 2021 года в Бийске вообще встало все трамвайное движение. За одну ночь Бийск замело так, что коммунальщики не смогли вовремя очистить рельсы. В ночь также планово отключали электричество, поэтому спецтехника не выехала на очистку.

Этой же зимой водители автобусов временно останавливали движение в знак протеста из-за плохой уборки снега.

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