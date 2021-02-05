«ОМОН не доедет»: бийчане протестуют против неочищенных дорог

Жители Бийска негодуют из-за некачественной уборки снега с улиц города. В наукограде даже начали акцию протеста, пишут в группе « Аварком „АвтоЭксперт“ Бийск ».

На фото видно скопление автобусов и группу людей, образовался затор. Подробности не сообщаются.

Бийчане жалуются на снежный коллапс. vk.com/avarcomdtp

«Интересно, а ОМОН будет их разгонять?» — прокомментировал автор фотографий.

На что в комментариях поиронизировали, что ОМОН просто не сможет проехать.

Также бийчане поддержали участников акции.

«Красавчики, хоть как-то повлиять на бездействие со стороны надзора за состоянием дорог!» — пишут горожане.

Бийчане также обвиняют дорожные службы города в участившихся авариях, сообщает местное телевидение.

Ранее в соцсетях уже неоднократно появлялись посты о плохой уборке снега. На это отреагировал алтайский штаб ОНФ и потребовал ликвидировать снежный коллапс. Судя по всему, местные власти с этим не торопятся.