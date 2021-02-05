«ОМОН не доедет»: бийчане протестуют против неочищенных дорог

На фото видно скопление автобусов и группу людей, образовался затор. Подробности не сообщаются.
«Интересно, а ОМОН будет их разгонять?» — прокомментировал автор фотографий.
На что в комментариях поиронизировали, что ОМОН просто не сможет проехать.
Также бийчане поддержали участников акции.
«Красавчики, хоть как-то повлиять на бездействие со стороны надзора за состоянием дорог!» — пишут горожане.
Бийчане также обвиняют дорожные службы города в участившихся авариях, сообщает местное телевидение.
Ранее в соцсетях уже неоднократно появлялись посты о плохой уборке снега. На это отреагировал алтайский штаб ОНФ и потребовал ликвидировать снежный коллапс. Судя по всему, местные власти с этим не торопятся.