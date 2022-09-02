Сошли с рельсов в Сибири 15 вагонов, груженных углем

Пятнадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Хакасии. Еще 11опрокинулись, разрушены железно-дорожные пути, сообщает « Интерфакс ».

Вагоны сошли на железнодорожном пути необщего пользования днем 1 сентября.

По предварительной информации, авария произошла в районе города Черногорска. 11 вагонов с углем опрокинулись. Никто не пострадал.

Также из-за схода вагонов более 100 м ж/д путей были разрушены.

Обстоятельства произошедшего устанавливает следственная группа.

Вагоны с углем использовались филиалом ООО «СУЭК-Хакасия», сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.