Сошли с рельсов в Сибири 15 вагонов, груженных углем

Вагоны сошли на железнодорожном пути необщего пользования днем 1 сентября.
По предварительной информации, авария произошла в районе города Черногорска. 11 вагонов с углем опрокинулись. Никто не пострадал.
Также из-за схода вагонов более 100 м ж/д путей были разрушены.
Обстоятельства произошедшего устанавливает следственная группа.
Вагоны с углем использовались филиалом ООО «СУЭК-Хакасия», сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Инцидент не повлияет на стабильность отгрузки угля в предприятиях СУЭК в регионе», — сообщили в компании.