Сосиски подожгли лес в Алтайском крае

Пресс-секретарь холдинга «Алтайлес» Ольга Лисица рассказала в своем Facebook про несколько случаев возгорания леса.

В первом сообщении Лисица рассказала о двух пожарах по вине отдыхающих — в Новичихе и в Завьяловском районе.

«Дети пожарили сосиски в Новичихе, туристы — шашлык рядом с соленым озером в Завьяловском районе. В первом случае сотрудники холдинга более трех часов тушили лесной пожар («Новичиха Лес»), во втором — пять часов («Каменский ЛДК»)", — написала Лисица.

Она подчеркнула, что сухое и жаркое лето в этом году отличается большим количеством лесных пожаров. Так, в Касмалинском заказнике рядом с селом Клочки при сильном ветре низовой пожар чудом не перешел в верховой.

«С огнем боролись несколько часов. Теперь в заказнике вместо лесной подстилки — пепел. Печальное зрелище», — отметили в холдинге.

Во втором сообщении Лисица рассказала о том, что в Новичихе, где жарили сосиски, накануне вновь горел ленточный бор. Предположительно, от проходившего трактора с сеном.

«На тушение и дотушивание пожара понадобилось два дня. Горело всего в девяти километрах от села Новичихи», — написала она.

Пресс-секретарь холдинга также отметила, что возгорания случаются практически ежедневно.

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