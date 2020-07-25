Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Сосиски подожгли лес в Алтайском крае

Пресс-секретарь холдинга «Алтайлес» Ольга Лисица рассказала в своем Facebook про несколько случаев возгорания леса.

Лесные пожары в Алтайском крае.
Лесные пожары в Алтайском крае.
facebook.com/profile.php?id=100046171152471.

В первом сообщении Лисица рассказала о двух пожарах по вине отдыхающих — в Новичихе и в Завьяловском районе.

«Дети пожарили сосиски в Новичихе, туристы — шашлык рядом с соленым озером в Завьяловском районе. В первом случае сотрудники холдинга более трех часов тушили лесной пожар («Новичиха Лес»), во втором — пять часов («Каменский ЛДК»)", — написала Лисица.

Она подчеркнула, что сухое и жаркое лето в этом году отличается большим количеством лесных пожаров. Так, в Касмалинском заказнике рядом с селом Клочки при сильном ветре низовой пожар чудом не перешел в верховой.

«С огнем боролись несколько часов. Теперь в заказнике вместо лесной подстилки — пепел. Печальное зрелище», — отметили в холдинге.

Во втором сообщении Лисица рассказала о том, что в Новичихе, где жарили сосиски, накануне вновь горел ленточный бор. Предположительно, от проходившего трактора с сеном.

«На тушение и дотушивание пожара понадобилось два дня. Горело всего в девяти километрах от села Новичихи», — написала она.

Пресс-секретарь холдинга также отметила, что возгорания случаются практически ежедневно.

Ранее фотограф Greenpeace показала, как «красиво» горят леса в Сибири.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость