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Жизнь

Фотограф Greenpeace показала, как «красиво» горят леса в Сибири

Greenpeace России в своем Facebook опубликовал несколько фотографий крупного лесного пожара в Красноярском крае.

Лесные пожары.
Лесные пожары.
unsplash.com

«Невозможно спокойно смотреть на эти фотографии! Сибирская тайга, гордость и богатство нашей родины, превращается в пустошь», — отметили в организации.

Крупный лесной пожар сфотографировали несколько дней назад. При этом, как отмечают экологи, бить тревогу они начали еще в конце июня.

«Сейчас, когда дым все-таки пришел в города, нужно действовать быстро. Правительство РФ решило выделить регионам более 2,6 млрд рублей на тушение лесных пожаров. Этого совершенно недостаточно», — подчеркнули в Greenpeace.

По мнению экспертов, минимальная сумма, необходимая для борьбы с пожарами, — 25−30 млрд рублей. А для выполнения всех переданных регионам федеральных лесных полномочий — не менее 90 млрд рублей.

В организации создали петицию, чтобы поддерживать национальное лесное хозяйство, а также защитить здоровье и климат.

Ранее Greenpeace попросил правительство России не повторять «пожарную катастрофу» в лесах Сибири.

До этого депутат Госдумы из Сибири напомнила коллегам, как они год «били баклуши» после страшных пожаров.

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