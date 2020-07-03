Greenpeace попросил правительство России не повторять «пожарную катастрофу» в лесах Сибири

Активисты отметили, что пожарная катастрофа в лесах Сибири и Дальнего Востока повторяется снова.
«2019 год ничему не научил правительство. Лесные массивы, гордость и богатство нашей страны, уже охвачены огнем, а в города и поселки скоро может прийти дым. Это особенно опасно для здоровья людей на фоне пандемии коронавируса, поражающего дыхательную систему. В тот момент, когда врачи продолжают бороться за жизнь пациентов с пневмонией, нельзя допустить задымления в палатах», — обратились в организации к властям.
В Greenpeace также отмечают, что 2020 год уже побил все рекорды климатических аномалий, но «российские власти игнорируют причины изменения климата, среди которых и гигантские лесные пожары».
Активисты требуют от правительства России выполнить несколько действий:
- выделить дополнительные средства на организацию тушения всех пожаров;
- запретить региональным властям самостоятельно решать, стоит ли отказаться от тушения пожаров в удаленных и труднодоступных зонах;
- выдать достаточное финансирование из федерального бюджета лесным хозяйствам в регионах.
По мнению экологов, только так можно предупреждать и вовремя тушить пожары, пока они не разгорелись.
Ранее депутат Госдумы напомнила коллегам, как они год «били баклуши» после страшных пожаров в Сибири.