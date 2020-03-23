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23 марта

Депутатам напомнили, как они год «били баклуши» после страшных лесных пожаров в Сибири

Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя предложила вернуть советскую систему охраны лесов от пожаров. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

Вера Ганзя, депутат Госдумы от Новосибирской области.
Вера Ганзя, депутат Госдумы от Новосибирской области.
instagram.com/veraganzya.

«С тревогой думаю о наступающей весне. А дальше придет лето, настанет жаркая засушливая погода. И снова могут вспыхнуть леса. Сегодня уже готов приказ об отмене разделения лесов на так называемые зону контроля и зону охраны. Но этого мало. Нужны средства пожаротушения, нужны кадры и нужны деньги, которых сегодня выделяется не более 10% от необходимой потребности», — написала Ганзя.

На заседании Госдумы депутат напомнила, что две трети территории России — леса. И если посмотреть по пожарам, то ежегодно их происходит от 9 тыс. до 35 тыс.

«По состоянию на 1 августа 2019 года сгорело 12,5 млн га, пожары действовали на территории 3,5 млн га. Каждый год приблизительный ущерб от лесных пожаров составляет 20 млрд рублей каждый год. Из них 7 млрд — это та самая древесина, которая могла быть заготовлена», — сказала депутат.

Лесные пожары.
Лесные пожары.
СС0

Ганзя также напомнила депутатам, что 5 августа 2019 года в Госдуме состоялось совещание о пожарах. Разбирали причины, думали о превентивных мерах и перераспределении полномочий между федеральными, региональными и муниципальными органами власти.

Также хотели увеличить количество лесничих, изменить подходы к определению классов пожара. Говорили о финансировании средств пожаротушения.

«Каковы последствия этого рабочего совещания, пока сказать трудно. Но придет лето, и мы снова можем столкнуться с теми же проблемами. Человеческий фактор — безусловно причина всех пожаров <…> Но кто конкретно сегодня отвечает за это? Люди, которые бросают окурки? Или люди, которые принимали лесной кодекс?» — возмущается Ганзя.

По ее данным, летом 2019 года тушили только на 3,8% территории от всей площади горения — 116 тыс. гектаров из 3,5 млн. Депутат уверена, что необходимо возвращать советскую систему охраны лесов от пожаров.

Стоит отметить, что в 2019 году Ганзя раскритиковала Лесной закон и заявила, что тушить пожары в Сибири должна федеральная власть.

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