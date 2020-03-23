Депутатам напомнили, как они год «били баклуши» после страшных лесных пожаров в Сибири

Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя предложила вернуть советскую систему охраны лесов от пожаров. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

«С тревогой думаю о наступающей весне. А дальше придет лето, настанет жаркая засушливая погода. И снова могут вспыхнуть леса. Сегодня уже готов приказ об отмене разделения лесов на так называемые зону контроля и зону охраны. Но этого мало. Нужны средства пожаротушения, нужны кадры и нужны деньги, которых сегодня выделяется не более 10% от необходимой потребности», — написала Ганзя.

На заседании Госдумы депутат напомнила, что две трети территории России — леса. И если посмотреть по пожарам, то ежегодно их происходит от 9 тыс. до 35 тыс.

«По состоянию на 1 августа 2019 года сгорело 12,5 млн га, пожары действовали на территории 3,5 млн га. Каждый год приблизительный ущерб от лесных пожаров составляет 20 млрд рублей каждый год. Из них 7 млрд — это та самая древесина, которая могла быть заготовлена», — сказала депутат.

Лесные пожары. СС0

Ганзя также напомнила депутатам, что 5 августа 2019 года в Госдуме состоялось совещание о пожарах. Разбирали причины, думали о превентивных мерах и перераспределении полномочий между федеральными, региональными и муниципальными органами власти.

Также хотели увеличить количество лесничих, изменить подходы к определению классов пожара. Говорили о финансировании средств пожаротушения.

«Каковы последствия этого рабочего совещания, пока сказать трудно. Но придет лето, и мы снова можем столкнуться с теми же проблемами. Человеческий фактор — безусловно причина всех пожаров <…> Но кто конкретно сегодня отвечает за это? Люди, которые бросают окурки? Или люди, которые принимали лесной кодекс?» — возмущается Ганзя.

По ее данным, летом 2019 года тушили только на 3,8% территории от всей площади горения — 116 тыс. гектаров из 3,5 млн. Депутат уверена, что необходимо возвращать советскую систему охраны лесов от пожаров.

Стоит отметить, что в 2019 году Ганзя раскритиковала Лесной закон и заявила, что тушить пожары в Сибири должна федеральная власть.