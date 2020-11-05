Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 ноября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Сотрудник Алтайской таможни получил взятку в рамках «Оперативного эксперимента»

Сотрудник Алтайской таможни пойдет под суд за получение взятки. Он пропустил автомобиль, который вез контрафактные сигареты, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

16 октября около 10 утра в Рубцовском районе таможенник получил лично взятку в сумме 15 тыс. рублей от мужчины, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент».

Это негласное наблюдение в искусственно созданных условиях, чтобы выявлять противоправную деятельность и получать доказательства.

Взятку сотрудник таможни получил за то, что не стал останавливать автомобиль с немаркированной табачной продукцией, который двигался через МАПП «Веселоярск».

«При получении взятки сотрудник Алтайской таможни был задержан на месте преступления сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю», — сообщили в ведомстве.

Суд на время следствия отправил обвиняемого под домашний арест.

Ранее в Бийске начальник цеха завода «Сибприбормаш» попался на получении взятки за подпись актов приемки по строительству.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость