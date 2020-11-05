Сотрудник Алтайской таможни получил взятку в рамках «Оперативного эксперимента»

Сотрудник Алтайской таможни пойдет под суд за получение взятки. Он пропустил автомобиль, который вез контрафактные сигареты, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

16 октября около 10 утра в Рубцовском районе таможенник получил лично взятку в сумме 15 тыс. рублей от мужчины, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент».

Это негласное наблюдение в искусственно созданных условиях, чтобы выявлять противоправную деятельность и получать доказательства.

Взятку сотрудник таможни получил за то, что не стал останавливать автомобиль с немаркированной табачной продукцией, который двигался через МАПП «Веселоярск».

«При получении взятки сотрудник Алтайской таможни был задержан на месте преступления сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю», — сообщили в ведомстве.

Суд на время следствия отправил обвиняемого под домашний арест.

Ранее в Бийске начальник цеха завода «Сибприбормаш» попался на получении взятки за подпись актов приемки по строительству.