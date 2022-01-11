Сотрудник банка в Барнауле сам попался на удочку мошенника из «службы безопасности»

Работник одного из банков в Барнауле лишился денег, поверив позвонившему ему мошеннику. Об инциденте написал близкий к правоохранительным органам Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul .

39-летнему барнаульцу позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности центрального офиса банка. Звонивший провернул известную схему с якобы «спасением» средств, которые хотят «похитить».

Перевести деньги нужно было на «безопасный» счет.

Несмотря на то, что мужчина работает в банковской сфере и, казалось бы, должен знать о подобных мошеннических схемах, он перевел на указанный счет 229 тыс. рублей.

А ранее 55-летний житель Заринска перевел неизвестным лицам 2,2 млн рублей. Поняв, что это были мошенники, он обратился в полицию.