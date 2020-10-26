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Происшествия

Сотрудник алтайского УФСИН спас из огня 94-летнюю женщину

26 октября около лечебно-исправительного учреждения № 8 произошел пожар. Загорелся трехквартирный дом старой постройки. На веранде одной из квартиры была 94-летняя женщина.

Сотрудник ЛИУ-8 УФСИН России по Алтайскому краю спас из огня 94-летнюю женщину.
Сотрудник ЛИУ-8 УФСИН России по Алтайскому краю спас из огня 94-летнюю женщину.
пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Дежурный экипаж ЛИУ выехал на тушение в течение 2−3 минут.

Водитель пожарного автомобиля прапорщик внутренней службы Дмитрий Лебедкин бросился внутрь горящего здания, рассказывают в пресс-службе алтайского УФСИН.

«Практически на ощупь пожарный нашел старушку, подхватил ее на руки и вынес на улицу. После чего приступил к своим обязанностям по ликвидации огня», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшую на скорой помощи доставили в больницу.

Сотрудник ЛИУ-8 УФСИН России по Алтайскому краю спас из огня 94-летнюю женщину.
Сотрудник ЛИУ-8 УФСИН России по Алтайскому краю спас из огня 94-летнюю женщину.
пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Бабушка жила одна. Пожар начался в той части дома, где как раз была располагалась ее квартира. Огонь очень быстро распространился по внутренним перекрытиям.

В ликвидации огня помимо пожарных ЛИУ-8 участвовали еще два экипажа из Новоалтайска и Барнаула.

«Мне впервые довелось спасти из огня человека. Думаю, что в работе пожарных такое — обычное дело. Мы с товарищами всегда готовы прийти на помощь тем, кому она нужна», — скромно заметил Дмитрий Лебедкин.

25 октября большой пожар произошел в частном жилом секторе Барнаула. Сгорели два строения — жилой дом и надворная постройка.

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