Сотрудник салона сотовой связи сливал персональные данные абонентов

Сотрудника салона сотовой связи пдозреваюют в сливе персональных данных в Новосибирской области, сообщает УФСБ по региону.

«Сотрудник за деньги копировал и передавал третьим лицам данные из базы оператора связи, а также оформлял фальшивые документы, подделывал подписи абонентов и осуществлял детализацию вызовов», — уточняют в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации. С начала этого года в Новосибирской области за аналогичные преступления приговорили 10 человек.

Ранее стало известно, что бывший директор барнаульского магазина сотовой связи продал номер за 500 рублей и сел в тюрьму.