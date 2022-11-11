11 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Сотрудник салона сотовой связи сливал персональные данные абонентов

Сотрудника салона сотовой связи пдозреваюют в сливе персональных данных в Новосибирской области, сообщает УФСБ по региону.

Сотовая связь. Отправка сообщения.
Сотовая связь. Отправка сообщения.
Pixabay.com

«Сотрудник за деньги копировал и передавал третьим лицам данные из базы оператора связи, а также оформлял фальшивые документы, подделывал подписи абонентов и осуществлял детализацию вызовов», — уточняют в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации. С начала этого года в Новосибирской области за аналогичные преступления приговорили 10 человек.

Ранее стало известно, что бывший директор барнаульского магазина сотовой связи продал номер за 500 рублей и сел в тюрьму.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость