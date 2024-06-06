29-летний разнорабочий компании-подрядчика занимался ремонтом кровли склада «Ягодок». Мужчина работал без страховки, и в какой-то момент сорвался вниз. От полученных травм он скончался на месте до прибытия скорой помощи.
По данному факту проводится проверка. Представители Wildberries сообщили о создании специальной комиссии для расследования обстоятельств произошедшего.
Склад в подмосковном Коледино не работал около 6 часов из-за произошедшего трагического случая.
Ранее сообщалось, что Wildberries изменил условия работы продавцов после предупреждения ФАС.
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