На Бийской ТЭЦ произошло ЧП, два человека попали в реанимацию

В результате сбоя произошла вспышка пыле-воздушной смеси, сработала автоматическая система пожаротушения станции. Сотрудники действовали по инструкции и сообщили о произошедшем в МЧС.
«К сожалению, из-за инцидента сильно пострадали двое сотрудников станции. Их экстренно госпитализировали в отделение реанимации. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — прокомментировали в копании.
Работа на станции стабильная, угрозы теплоснабжению нет, заверяют в СГК.
Специальная комиссия на месте выясняет причины ЧП.
Ранее на Бийском олеумном заводе в одном из цехов отравился человек.