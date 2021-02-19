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Происшествия

На Бийской ТЭЦ произошло ЧП, два человека попали в реанимацию

Вечером 18 февраля на Бийской ТЭЦ произошел сбой в работе оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов, сообщили в СГК. Пострадали два сотрудника станции.

Бийская ТЭЦ
Бийская ТЭЦ
Источник: https://sibgenco.online

В результате сбоя произошла вспышка пыле-воздушной смеси, сработала автоматическая система пожаротушения станции. Сотрудники действовали по инструкции и сообщили о произошедшем в МЧС.

«К сожалению, из-за инцидента сильно пострадали двое сотрудников станции. Их экстренно госпитализировали в отделение реанимации. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — прокомментировали в копании.

Работа на станции стабильная, угрозы теплоснабжению нет, заверяют в СГК.

Специальная комиссия на месте выясняет причины ЧП.

Ранее на Бийском олеумном заводе в одном из цехов отравился человек.

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