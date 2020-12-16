На крупном алтайском заводе отравился человек

На Бийском олеумном заводе в одном из цехов отравился человек, пишет « Банкфакс » со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю. Источники же сообщают о массовом отравлении.

На самом заводе отказались оперативно прокомментировать ситуацию.

По официальным данным, в ночь с 11 на 12 декабря один из работников нарушил технику безопасности и зашел в цех без средств индивидуальной защиты. Рабочему стало плохо и его экстренно госпитализировали.

Сейчас жизни и здоровью заводчанина ничего не угрожает.

12 сентября 2019 года на Бийском олеумном заводе погиб электрогазосварщик. Он сваривал трубы отопления над емкостью с токсичными отходами из-за чего произошел взрыв.

В 2017 году при попытке одного из рабочих извлечь из фундамента застрявший инструмент перфоратором также произошел взрыв. От полученных ранений мужчина через несколько часов скончался в больнице. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще три рабочих.