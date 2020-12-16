Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

На крупном алтайском заводе отравился человек

На Бийском олеумном заводе в одном из цехов отравился человек, пишет «Банкфакс» со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю. Источники же сообщают о массовом отравлении.

"Бийский олеумный завод"
"Бийский олеумный завод"
altairegion22

На самом заводе отказались оперативно прокомментировать ситуацию.

По официальным данным, в ночь с 11 на 12 декабря один из работников нарушил технику безопасности и зашел в цех без средств индивидуальной защиты. Рабочему стало плохо и его экстренно госпитализировали.

Сейчас жизни и здоровью заводчанина ничего не угрожает.

12 сентября 2019 года на Бийском олеумном заводе погиб электрогазосварщик. Он сваривал трубы отопления над емкостью с токсичными отходами из-за чего произошел взрыв.

В 2017 году при попытке одного из рабочих извлечь из фундамента застрявший инструмент перфоратором также произошел взрыв. От полученных ранений мужчина через несколько часов скончался в больнице. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще три рабочих.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость