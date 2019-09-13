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Происшествия

СК опубликовал видео с места гибели рабочего на бийском заводе

Следователи рассказали подробности несчастного случая в Бийске, где 12 сентября на рабочем месте погиб электрогазосварщик. Мужчине было всего 30 лет.

Место гибели рабочего в Бийске.
Место гибели рабочего в Бийске.
Скриншот видео пресс-службы СУ СКР по Алтайскому краю

Рабочий компании «Транспортные логистические системы» сваривал трубы отопления над емкостью с токсичными отходами иp-за чего произошел взрыв. Мужчина погиб на месте.

Все случилось на территории промышленной зоны ФКП «Бийский олеумный завод».

Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Это не первое смертельное ЧП на территории предприятия.

В 2017 году при попытке одного из рабочих извлечь из фундамента застрявший инструмент перфоратором произошел взрыв. От полученных ранений мужчина через несколько часов скончался в больнице. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще три рабочих.

В феврале 2019 года главного инженера «Бийского олеумного завода» признали виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекших по неосторожности смерть человека.

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