СК опубликовал видео с места гибели рабочего на бийском заводе

Рабочий компании «Транспортные логистические системы» сваривал трубы отопления над емкостью с токсичными отходами иp-за чего произошел взрыв. Мужчина погиб на месте.
Все случилось на территории промышленной зоны ФКП «Бийский олеумный завод».
Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).
Это не первое смертельное ЧП на территории предприятия.
В 2017 году при попытке одного из рабочих извлечь из фундамента застрявший инструмент перфоратором произошел взрыв. От полученных ранений мужчина через несколько часов скончался в больнице. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще три рабочих.
В феврале 2019 года главного инженера «Бийского олеумного завода» признали виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекших по неосторожности смерть человека.