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Происшествия

Сотрудники ДПС в Алтайском крае всю ночь дежурили у сломанного КамАЗа

2 марта на рубцовской трассе в Алтайском крае у села Тишинка сломался КамАЗ. Большегруз перекрыл одну полосу и начал создавать угрозу для других автомобилистов. На помощь водителю прибыл экипаж ДПС.

Метель на трассе. Рубцовск.
Метель на трассе. Рубцовск.
vk.com/barneos22

У грузовика сгорела электропроводка. Автомобиль был полностью обездвижен, габаритные огни и аварийная сигнализация не работали, рассказывают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники ДПС из межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» лейтенанты полиции Александр Вальтер и Александр Кудин организовали круглосуточное дежурство у поломанного автомобиля.

Они включили проблесковые маячки на своем служебном авто, чтобы предупреждать водителей о перекрытой КамАЗом полосе.

«Утром большегруз отбуксировали в безопасное место. Во время обеспечения безопасности дорожного движения водителю данного автомобиля была оказана необходимая помощь, в том числе и по запуску двигателя», — добавили в полиции.

Затем уже другой патрульный автомобиль сопроводил грузовик к месту ремонта, а водитель поблагодарил экипажи ДПС за помощь.

В сильную метель, которая обрушилась на Алтай 1 и 2 марта, на дорогах края помощь понадобилась десяткам автомобилистов.

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