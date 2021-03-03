Сотрудники ДПС в Алтайском крае всю ночь дежурили у сломанного КамАЗа

У грузовика сгорела электропроводка. Автомобиль был полностью обездвижен, габаритные огни и аварийная сигнализация не работали, рассказывают в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сотрудники ДПС из межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» лейтенанты полиции Александр Вальтер и Александр Кудин организовали круглосуточное дежурство у поломанного автомобиля.
Они включили проблесковые маячки на своем служебном авто, чтобы предупреждать водителей о перекрытой КамАЗом полосе.
«Утром большегруз отбуксировали в безопасное место. Во время обеспечения безопасности дорожного движения водителю данного автомобиля была оказана необходимая помощь, в том числе и по запуску двигателя», — добавили в полиции.
Затем уже другой патрульный автомобиль сопроводил грузовик к месту ремонта, а водитель поблагодарил экипажи ДПС за помощь.
В сильную метель, которая обрушилась на Алтай 1 и 2 марта, на дорогах края помощь понадобилась десяткам автомобилистов.