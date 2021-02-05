Инспекторы ДПС в Алтайском крае бесстрашно бросились тушить полыхающий грузовик

Экипаж ДПС 3 февраля заметил на трассе горящий грузовик. Клубы дыма заволокли все вокруг. Сотрудники ГИБДД взяли огнетушитель и поспешили на помощь.

Лейтенант полиции Евгений Чурбанов и младшего лейтенант Андрей Исаев сразу ограничили движение на участке дороги позвонили в дежурную часть.

Потом Чурбанов приступил к регулировке движения, а Исаев с огнетушителем начал помогать водителю, который пытался самостоятельно потушить возгорание.

«Через некоторое время к месту непредвиденной ситуации прибыла специализированная техника МЧС, с помощью которой огонь был полностью ликвидировать. Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников ГИБДД и оперативных служб удалось избежать трагедии», — говорится в сообщении краевой Госавтоинспекции.

Грузовик сгорел у ЗАТО Сибирский. Скриншот видео «Инцидент Барнаул»

Подобные ЧП возникают не часто, но сотрудники ГИБДД готовы оперативно реагировать на любую внезапно возникшую неординарную ситуацию, уверяют в полиции.

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