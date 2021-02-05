Инспекторы ДПС в Алтайском крае бесстрашно бросились тушить полыхающий грузовик

Лейтенант полиции Евгений Чурбанов и младшего лейтенант Андрей Исаев сразу ограничили движение на участке дороги позвонили в дежурную часть.
Потом Чурбанов приступил к регулировке движения, а Исаев с огнетушителем начал помогать водителю, который пытался самостоятельно потушить возгорание.
«Через некоторое время к месту непредвиденной ситуации прибыла специализированная техника МЧС, с помощью которой огонь был полностью ликвидировать. Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников ГИБДД и оперативных служб удалось избежать трагедии», — говорится в сообщении краевой Госавтоинспекции.
Подобные ЧП возникают не часто, но сотрудники ГИБДД готовы оперативно реагировать на любую внезапно возникшую неординарную ситуацию, уверяют в полиции.
19 января около от автомобильного пункта пропуска «Веселоярск» в Локтевском районе Алтайского края загорелся автомобиль Hyunda с наклейками «Яндекс.Такси». Машина выгорела полностью.