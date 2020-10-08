Сотрудники с коронавирусом переливали кровь для больниц на станции в Сибири

В Иркутской области выявили коронавирус у сотрудников станции переливания крови, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

В режим самоизоляции ушла станция переливания крови в Братске — у сотрудников медучреждения выявили COVID-19.

«Сейчас они и контактные лица переведены на режим самоизоляции. С 7 по 12 октября забор крови у доноров осуществляться не будет», — рассказали в правительстве региона.

При этом, заверили власти, перебоев с выдачей компонентов крови больницам нет и не будет, поскольку успели создать запасы.

На станции также сообщили, что запасы компонентов крови есть в достаточном количестве — минимум на 10 дней.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения заявила, что главным источником заражения коронавирусом являются 10−20% заболевших.