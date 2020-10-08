Эксперт: главным источником заражения коронавирусом являются 10−20% заболевших

Не все заболевшие передают инфекцию. По словам эксперта, распространение коронавируса осуществляется «очагами».
Представитель ВОЗ подчеркнула — опасность представляет передача инфекции в замкнутых пространствах с большим скоплением людей, в домах длительного проживания граждан с ослабленным здоровьем, в ночных клубах и тюрьмах.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что «большинство населения все еще остается восприимчивым» к коронавирусу, пишет polit.ru.
На настоящий момент нет данных о том, как долго будут защищены иммунитетом те, кто уже перенес заражение COVID-19.
Ранее Майкл Райан заявил, что коронавирус может быть у каждого десятого жителя Земли. Из данных ВОЗ следует, что при населении Земли в 7,6 млрд человек (данные Всемирного банка на 2018 год), коронавирусом могли заразиться 760 млн.
Иммунитет
Ранее в Роспотребнадзоре со ссылкой на исследования американских ученых сообщили, что у людей, переболевших сезонным ОРВИ, может появиться иммунитет ко многим коронавирусам, в том числе и к SARS-CoV-2.
В Алтайском крае всем организациям, где это возможно, рекомендовали перевести своих работников на дистанционку из-за ухудшения эпидобстановки.