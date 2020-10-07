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Здоровье

Тесты, изоляция: врач рассказала о взаимосвязи ОРВИ и коронавируса

В случае появления симптомов ОРВИ необходимо как можно скорее сделать тест на коронавирус и самоизолироваться.

Болезнь, ОРВИ.
Болезнь, ОРВИ.
CC0

О плане действий при подозрении на вирусное заболевание рассказала в интервью РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Асаф, А Рофе», врач-инфекционист Галина Гольцман.

Речь идет о таких признаках недомогания, как кашель, высокая температура и потеря обоняния.

Изоляция

«Самоизолируйтесь и сдавайте анализ — дома или езжайте на личной машине на специальный пункт проверки. До того момента, пока не получен ответ, необходимо оставаться в изоляции», — призвала Гольцман.

Гражданам, у которых начались проблемы с дыханием и появились другие признаки воспаления легких, необходимо сразу обратиться в больницу.

Питье

Если результат теста на COVID-19 покажет отрицательный результат, а у заболевшего не было контактов с заразившимися коронавирусом, он может лечиться, как обычно — ему необходим покой, теплое питье, жаропонижающие, желательно на основе парацетамола.

Такое же лечение рекомендуется и тем, у кого тест на коронавирус показал положительный ответ, однако симптомы выражены слабо, пишет Lenta.ru.

Иммунитет

Ранее в Роспотребнадзоре со ссылкой на исследования американских ученых сообщили, что у людей, переболевших сезонным ОРВИ, может появиться иммунитет ко многим коронавирусам, в том числе и к SARS-CoV-2.

При этом в ведомстве подчеркнули, что пока исследователи не могут сказать, насколько эффективен такой приобретенный иммунитет. Более того, нет научных данных о том, что иммунитет к COVID-19 может быть у переболевших гриппом.

В Алтайском крае всем организациям, где это возможно, рекомендовали перевести своих работников на дистанционку из-за ухудшения эпидобстановки.

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