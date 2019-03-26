Сотрудники Следкома и МВД устроили массовую драку с «привлечением» авторитета

В Элисте (Калмыкия) проводится проверка после сообщений о массовой драке между сотрудниками Следственного комитета и МВД. Инцидент произошел в одном из ресторанов города, пишет «МК».

23 марта вечером завязалась потасовка между начальником уголовного розыска, его заместителем и двумя оперативными сотрудниками с одной стороны и тремя сотрудниками Следственного комитета Калмыкии с другой.

Сыщики вызвали на подмогу криминального авторитета по кличке Тюля. Тот предложил участникам конфликта разобраться на следующий день.

Наутро с обеих сторон собрались порядка 40 человек, произошла стрельба, в ход пошла арматура и травматическое оружие.

Пострадавшие обратились в больницу под чужими именами.

Информация о драке появилась в соцсетях, пишет bfm.ru. В Следственном комитете Калмыкии произошедшее пока не комментируют, однако сообщили, что по факту драки проводится процессуальная проверка.

Ранее сообщалось, что крымские чиновники подрались с сотрудниками ГИБДД.

Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов рассказал, что автоинспекторы остановили его BMW X5, но вместо проверки начали вести себя вызывающе. На просьбу вести себя корректно они отреагировали рукоприкладством.