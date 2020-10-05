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Происшествия

Сотрудники транспортного предприятия на Алтае рискуют на 5 лет попасть в тюрьму за слив горючего

Транспортные полицейские в Алтайском крае поймали с поличным группу мужчин, которые сливали топливо с локомотивов. Теперь им грозит тюремный срок до 5 лет, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Локомотив.
Локомотив.
сибфоут.мвд.рф

Обвинение мужчинам предъявили в покушении на кражу. Двое работников транспортного предприятия слили горючее из локомотива в 20-литровые канистры после того, как машинист остановил поезд в железнодорожном тупике.

Топливо, которое собирались похитить.
Топливо, которое собирались похитить.
сибфоут.мвд.рф

Пять емкостей мужчины сбросили вдоль железнодорожных путей, рассчитывая позднее вывезти похищенное для продажи.

«Сотрудники транспортной полиции изъяли топливо и вернули законному владельцу», — сообщили в ведомстве.

Ранее генеральный директор барнаульской компании, занимающейся перевозками товаров, стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с НДС.

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