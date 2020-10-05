Сотрудники транспортного предприятия на Алтае рискуют на 5 лет попасть в тюрьму за слив горючего

Обвинение мужчинам предъявили в покушении на кражу. Двое работников транспортного предприятия слили горючее из локомотива в 20-литровые канистры после того, как машинист остановил поезд в железнодорожном тупике.
Пять емкостей мужчины сбросили вдоль железнодорожных путей, рассчитывая позднее вывезти похищенное для продажи.
«Сотрудники транспортной полиции изъяли топливо и вернули законному владельцу», — сообщили в ведомстве.
Ранее генеральный директор барнаульской компании, занимающейся перевозками товаров, стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с НДС.