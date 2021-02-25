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Происшествия

ФСБ вскрыла коррупцию в алтайском управлении Росреестра

Сотрудница управления Росреестра по Алтайскому краю брала взятки за ускорение процедуры регистрации договоров долевого участия (ДДУ). Об этом сообщили в прокуратуре края.

Росреестр, управление по Алтайскому краю.
Росреестр, управление по Алтайскому краю.
Росреестр, управление по АК.

Представители строительных компаний через риэлторов и третьих лиц довели до сведения отдельных сотрудников Росреестра свою заинтересованность в ускорении оформления ДДУ.

Бывшая главный специалист-эксперт управления взяла на себя эти обязательства и сократила срок процедуры с 9 до 2−3 дней.

«В свою очередь, заинтересованные лица передавали ей за эту услугу денежное вознаграждение, перечисляя их на банковскую карту обвиняемой», — отметили в прокуратуре.

Всего с июня 2017 по сентябрь 2018 года он получила около 119 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

На автомобиль обвиняемой (Suzuki SX4) наложили арест на сумму 398 тыс. рублей.

Женщина признала вину.

«Денежные средства ей передавала коллега — сотрудница регионального управления Росреестра. В отношении нее следственными органами СК расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу)», — добавили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Ранее в Барнауле огласили приговоры по громкому делу о коррупции в онкоцентре «Надежда».

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