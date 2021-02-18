В Барнауле огласили приговоры по громкому делу о коррупции в онкоцентре «Надежда»

Экс-заместитель главного врача АКОД по финансовым вопросам Ольга Невара, начальник контрактного отдела Регина Муль и главная медсестра Жанна Чичканова признаны виновными в получении денег от поставщиков медицинских изделий.
Невара получила 8 лет 4 месяца, Муль — 8 лет 3 месяца и штраф 3 млн рублей, Чичканова — 8 лет 6 месяцев и штраф 6 млн рублей.
Они лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно распорядительных функций в государственных учреждениях сроком на 8 лет.
Подробности этого дела altapress.ru уже рассказывал ранее. Общая сумма взяток превысила 20 млн рублей.