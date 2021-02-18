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Происшествия

В Барнауле огласили приговоры по громкому делу о коррупции в онкоцентре «Надежда»

18 февраля Центральный суд Барнаула вынес приговор по делу о взятках и откатах в Алтайском краевом онкологическом диспансере. Виновные проведут в колонии на троих почти 30 лет, говорится на сайте прокуратуры.

Торжестенное открытие нового корпуса онкоцентра "Надежда". Барнаул, 3 августа 2015 года.
Торжестенное открытие нового корпуса онкоцентра "Надежда". Барнаул, 3 августа 2015 года.

Экс-заместитель главного врача АКОД по финансовым вопросам Ольга Невара, начальник контрактного отдела Регина Муль и главная медсестра Жанна Чичканова признаны виновными в получении денег от поставщиков медицинских изделий.

Невара получила 8 лет 4 месяца, Муль — 8 лет 3 месяца и штраф 3 млн рублей, Чичканова — 8 лет 6 месяцев и штраф 6 млн рублей.

Они лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно распорядительных функций в государственных учреждениях сроком на 8 лет.

Подробности этого дела altapress.ru уже рассказывал ранее. Общая сумма взяток превысила 20 млн рублей.

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