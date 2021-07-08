Сотрудница поликлиники продавала сертификаты о прививке и выливала вакцину в раковину

В Калининграде полицейские задержали старшего администратора поликлиники, которая продавала сертификаты о вакцинации от коронавируса, сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, женщина продавала сертификаты по цене от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. рублей. А препарат просто выливала в раковину.

Она успела продать их более чем 15 калининградцам. Против администратора возбуждено дело о подделке документов (статья 327 УК РФ).

«Неофициальные услуги оказывала. Людям проводила вакцинацию без уколов. Вакцину сама в раковину сливала, а в документах писала, что люди провакцинированы», — цитирует признание подозреваемой Telgram РИА Новости.

В поликлинике использовали вакцину «Спутник Лайт».

За покупку поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса гражданам будет грозить до года лишения свободы, предупреждал председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, пишет polit.ru.

Дела

Полиция Петербурга и Ленинградской области на прошлой неделе завела сразу три уголовных дела против местных жителей, которые торговли поддельными справками с отводами к вакцинации от коронавируса и отрицательными тестами на него. За прошедшую неделю столичная полиция возбудила уже 14 уголовных дел о подделке ПЦР-тестов и ковидных сертификатов.

На территории Алтайского края подобных фактов пока не зарегистрировали.