Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 сентября 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Сотрудница полиции сбила ребенка на Алтае, когда ехала на автомобиле мужа

В Республике Алтай трезвая сотрудница полиции сбила перебегавшего дорогу ребенка, сообщает региональное МВД.

Пешеходный переход, зебра.
Пешеходный переход, зебра.
altapress.ru

Инцидент произошел в конце рабочего дня 10 сентября в селе Усть-Кан.

«Сотрудница, находясь на службе в форменной одежде, ехала в отделение полиции на автомобиле Toyota Corona Premio, принадлежащем супругу», — рассказали в ведомстве.

В этот момент несовершеннолетний ребенок решил перебежать дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Закончилось это тем, что 9-летнего мальчика с травмами госпитализировали в районную больницу.

В МВД подчеркнули, что сотрудница находилась в трезвом состоянии. По факту ДТП проводят служебную проверку.

Ранее в Чите росгвардейцы сбили «непредсказуемую девочку», перебегавшую дорогу в неположенном месте.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость