Сотрудница полиции сбила ребенка на Алтае, когда ехала на автомобиле мужа

Инцидент произошел в конце рабочего дня 10 сентября в селе Усть-Кан.
«Сотрудница, находясь на службе в форменной одежде, ехала в отделение полиции на автомобиле Toyota Corona Premio, принадлежащем супругу», — рассказали в ведомстве.
В этот момент несовершеннолетний ребенок решил перебежать дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Закончилось это тем, что 9-летнего мальчика с травмами госпитализировали в районную больницу.
В МВД подчеркнули, что сотрудница находилась в трезвом состоянии. По факту ДТП проводят служебную проверку.
Ранее в Чите росгвардейцы сбили «непредсказуемую девочку», перебегавшую дорогу в неположенном месте.