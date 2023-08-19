Соцсети: еще один пенсионер задыхается в мусоре в собственной квартире в Барнауле

О незавидной судьбе дедушки рассказали жильцы дома по адресу Георгиева, 33. По их словам, 80-летний пенсионер живет в ужасных условиях в муниципальной квартире.
"Из квартиры несет жуткий запах на весь подъезд, пенсионер сидит в закрытой комнате с тараканами и клопами", - рассказывают соседи.
По словам жильцов, родственников у дедушки нет. Однако с ним проживают два человека на "неизвестных условиях". Соседи жалуются, что они каждый день пьют алкоголь.
Жильцы вызывали соцслужбу. Сотрудники предлагали пенсионеру переехать в дом престарелых, однако он отказался.
"Хотя за неделю до этого мы с ним общались, и он готов был уехать в дом для пенсионеров. Скорее всего его сожители после нашего визита провели с ним беседу. Ведь, если его заберут, пить им будет не на что", - заявляют соседи.
Также жильцы писали заявление в полицию и администрацию, однако те не смогли помочь дедушке.