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Происшествия

Соцсети: полицейские задержали жителя Алтайского края, который пытался изнасиловать дочь знакомого

В Алтайском крае полицейские нашли и задержали мужчину, который якобы совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении 15-летней девочки, пишут в группе «Инцидент Рубцовск».

Задержание подозреваемых.
Задержание подозреваемых.
ГУ МВД по Алтайскому краю

Пользователи отмечают, что при задержании мужчина пытался причинить себе вред. Его доставили в больницу. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Напомним, ранее в паблике писали, что вечером рубцовчанин приехал в гости к своему знакомому в село Ракиты, чтобы вместе с ним выпить. Через пару часов они оба поехали еще к одному знакомому. Однако гость вернулся в первый дом под предлогом, что ему нужно зарядное устройство для телефона.

Там делала уроки 15-летняя дочь хозяина дома. Девочка запустила знакомого отца в дом, где он якобы накинулся на нее. Потерпевшая смогла вырваться от пьяного мужчины и через окно босиком убежала к соседям, чтобы вызвать полицию.

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