Соцсети: ребенок и девушка выпали из окон многоэтажек в Барнауле

12 июня около 6 утра 19-летняя девушка выпала с четвертого этажа дома по адресу улица Шукшина, 8. В соцсети пишут, что она мыла окна на лоджии, но не удержалась и сорвалась. Девушка получила серьезные переломы, ушибы и сотрясение мозга.
15 июня около 17:30 в районе Новосиликатный на ул. Куета со второго этажа выпал мальчик. Очевидцы говорят, что на вид ребёнку 3−4 года. О его состоянии подробностей нет.
Ранее, 10 июня, в Новосибирске из окна на шестом этаже дома выпала годовалая девочка. От полученных травм ребенок погиб на месте.