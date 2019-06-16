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Происшествия

Соцсети: ребенок и девушка выпали из окон многоэтажек в Барнауле

О двух случаях падения из окон многоэтажек сообщил барнаульцы в группе «Инцидент Барнаул». По словам очевидцев, обоих пострадавших увезли в больницу.

Мыть окна. Уборка.
Мыть окна. Уборка.
СС0

12 июня около 6 утра 19-летняя девушка выпала с четвертого этажа дома по адресу улица Шукшина, 8. В соцсети пишут, что она мыла окна на лоджии, но не удержалась и сорвалась. Девушка получила серьезные переломы, ушибы и сотрясение мозга.

15 июня около 17:30 в районе Новосиликатный на ул. Куета со второго этажа выпал мальчик. Очевидцы говорят, что на вид ребёнку 3−4 года. О его состоянии подробностей нет.

Ранее, 10 июня, в Новосибирске из окна на шестом этаже дома выпала годовалая девочка. От полученных травм ребенок погиб на месте.

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