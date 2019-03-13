Соцсети: в Алтайском крае из трамвая высадили ребенка из-за нехватки денег на билет

В комментариях некоторые пользователи осуждают поступок кондуктора, другие же наоборот заступаются за женщину, утверждая, что ее могли оштрафовать за безбилетного пассажира.
Также бийчане удивляются, что в трамвае не нашлось людей, которые бы добавили ребенку денег на билет. Официальной информации о случившемся не поступало.
Напомним, в феврале в Барнауле водитель автобуса высадил 9-летнюю девочку в районе свалки и уехал. Тогда ребенку пришлось идти по обочине на пустынной дороге, пока школьницу не подобрала неравнодушная горожанка.