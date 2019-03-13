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Происшествия

Соцсети: в Алтайском крае из трамвая высадили ребенка из-за нехватки денег на билет

В Бийске кондуктор выгнала из трамвая 8-летнего ребенка, которому не хватило на билет 6 рублей. Информацию о случившемся разместили в группе «Инцидент Бийск».

Трамвай.
Трамвай.
Анна Зайкова.

В комментариях некоторые пользователи осуждают поступок кондуктора, другие же наоборот заступаются за женщину, утверждая, что ее могли оштрафовать за безбилетного пассажира.

Также бийчане удивляются, что в трамвае не нашлось людей, которые бы добавили ребенку денег на билет. Официальной информации о случившемся не поступало.

Напомним, в феврале в Барнауле водитель автобуса высадил 9-летнюю девочку в районе свалки и уехал. Тогда ребенку пришлось идти по обочине на пустынной дороге, пока школьницу не подобрала неравнодушная горожанка.

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